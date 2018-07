Neue Engel für Charlie

Die Schauspielerinnen Kristen Stewart (28), Naomi Scott (25) und Ella Balinska (21) sind die neuen "Drei Engel für Charlie".



Das Filmstudio Sony gab die neue Kino-Version der gleichnamigen Fernsehserie am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. "Für mich steht "Drei Engel für Charlie" seit den 70er Jahren für das Abfeiern starker Frauen", teilte Regisseurin Elizabeth Banks ("Pitch Perfect 2") in einem Statement mit, aus dem mehrere US-Medien zitierten. Der Film soll Ende September 2019 in die Kinos kommen.