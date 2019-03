Neue Ermittler beim Saarbrücker "Tatort"

Im Saarbrücker "Tatort" ermittelt künftig ein Fünferteam unter der Führung von Daniel Sträßer als Adam Schürk und Vladimir Burlakov als Leo Hölzer.



Hinzu kommen Brigitte Urhausen als Esther Baumann, Ines Marie Westernströer als Pia Heinrich sowie Anna Böttcher als Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel, wie der Saarländische Rundfunk (SR) am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte.





SR-"Tatort"-Produzent Martin Hofmann erklärte: "Der erste Burlakov-Sträßer-Tatort wird ab kommender Woche unter anderem in Saarbrücken und Püttlingen gedreht." Es gehe um die "Wirren einer verfeindeten saarländischen Familie, in der jeder jeden gehasst hat und ein Brudermord mindestens im Bereich des Möglichen liegt". Das Drehbuch habe Hendrik Hölzemann geschrieben, Regie führt Christian Theede. Die Ausstrahlung ist für Anfang 2020 geplant.