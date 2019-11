Neue Familien-Gameshow bei Vox

Im Dezember startet bei Vox eine neue Familien-Gameshow. In "Herrlich ehrlich - Kennst du dein Kind?" können Eltern spielerisch herausfinden, wie das eigene Kind tickt.



Moderatorin und Zweifach-Mama Mirja Boes empfängt ab dem 3. Dezember immer dienstags pro Show zwei Familien, die in sehr persönlichen Spielrunden über kindliche Geschichten gegeneinander antreten.