Neue Fernseh-Chefredakteurin beim WDR

Ellen Ehni wird zum September Chefredakteurin Fernsehen des WDR und Leiterin im im Bereich Politik und Zeitgeschehen. Sie folgt auf Sonia Seymour Mikich, die in den Ruhestand geht.



Damit fallen künftig wichtige Programme des WDR wie Teile der ARD-Sendungen "Tagesschau", "Tagesthemen" und die "Sportschau" in Ellen Ernies Verantwortungsbereich, doch auch abendfüllende Talks wie "Hart aber fair" und "Maischberger" und Verbraucher-orientierte Produktionen wie "Markt", "Story" oder "Menschen hautnah" gehören dazu.