Neue Film- und Doku-Chefin beim SWR

Barbara Biermann übernimmt ab Dezember die Leitung für die Abteilung "Film und Doku". Aktuell ist sie noch Chefin in der Kinder- und Jugend-Redaktion sowie Koordinatorin des Kika beim ZDF.



Seit 2003 ist Barbara Biermann schon in leitender Funktion beim SWR tätig. Angefangen hat sie als Volontärin beim ZDF, war Referentin des Programmdirektors dort, anschließend auch der Intendanz. In ihren journalistischen Anfängen lieh sie sogar der Kinder-Nachrichtensendung "logo!" als Moderatorin ihr Gesicht.