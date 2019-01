Neue Filme bei Freenet Video

Auch 2019 bietet Freenet Video jeden Monat wieder neue Filme aus den verschiedensten Genres zum Abruf.



Die Freenet Video Datenbank mit Serien und Filmen wird auch diesen Monat um ein paar Streifen erweitert. Darunter sind beispielsweise Streifen wie "Bad Spies", "BlackkKlansman" oder "Nach dem Urteil".