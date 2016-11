Neue Firmware für die Kabel-Fritzbox 6490

Seit einigen Tagen steht die neue Firmware 6.63 für die aktuelle Fritzbox zur Installation zur Verfügung. Endlich funktioniert damit auch ein Dual-Stack-Betrieb.



Der Routerhersteller AVM arbeitet ständig nicht nur an der Verbesserung seiner DSL-Router, auch für die Kabel-Router gibt es regelmäßig neue Software. Für die Kabel-Fritzbox 6490 ist nun seit einigen Tagen die neue Firmware-Version 6.63 verfügbar. Jedoch nur für die seit August im Handel verfügbaren Kaufgeräte. Bei der Internetverbindung ist nun – ähnlich wie bei den Mietgeräten – auch ein Dual-Stack-Betrieb möglich, bei dem die Fritzbox parallel eine (vollwertige) IPv4- sowie eine IPv6-Adresse zugeteilt bekommt. Das Testlabor der DIGITAL FERNSEHEN konnte dies an einem Kabelanschluss von Vodafone Kabel überprüfen.