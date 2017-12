Neue Folgen "Bettys Diagnose" im ZDF

Die Krankenhausserie "Bettys Diagnose" kehrt mit neuen Folgen zurück. Statt des Halbgottes in Weiß ist in "Bettys Diagnose" mal die Krankenschwester im Mittelpunkt.



Ab Freitag geht es im ZDF weiter mit "Bettys Diagnose". Die Vorabendserie wird wie gehabt wöchentlich um 19.25 Uhr laufen. Der "bunte Krankenhaus-Kosmos" ist ein herzerwärmender Mix aus Spannung, Drama und Witz. Dafür sorgen nicht nur die regelmäßigen Uneinigkeiten zwischen Betty und den jeweiligen Ärzten.