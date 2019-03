Neue Folgen "Death in Paradise" in ZDFneo

Freitag startet die siebte Staffel "Death in Paradise" bei ZDFneo.



Am 15. März um 21.05 Uhr strahlt der Spartensender die Auftaktfolge "Die tote Braut" aus. Die weiteren sieben Episoden der neuen Staffel sind freitags ab 20.15 Uhr in ZDFneo zu sehen.