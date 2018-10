Neue Folgen "Die Kanzlei" im Ersten

Nächste Woche beziehen die tatkräftigen Rechtsanwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup) wieder ihre Kanzlei.



Am kommenden Dienstag starten die elf neuen Episoden ab 20.15 Uhr in der ARD. Und wieder kümmern sich "Die Kanzlei"-Anwälte mit vollem Einsatz um ihre Mandanten und sorgen auch da für Gerechtigkeit, wo Gerichte nur Recht sprechen können. Unterstützt werden die beiden Anwälte auch weiterhin von Rechtsanwaltsgehilfin Yasmin (Sophie Dal) und Reinigungsfachkraft Gudrun (Katrin Pollitt).