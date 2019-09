Neue Folgen "Die Reimanns" auf RTL 2

Mitte Oktober begeben sich Konny und Manu Reimann auf RTL 2 auf eine ausgedehnte Tour durch Neuseeland. In drei Wochen wollen sie mit dem Wohnmobil 3.000 Kilometer zurücklegen.



Am 14. Oktober starten auf RTL 2 die neuen Folgen "Die Reimanns". Das Wohnmobil ihres Auswandererfreunds Jens konnten die Reimanns schon in Australien testen. Nun ist Neuseeland an der Reihe, wo das Paar noch nie war.