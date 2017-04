Neue Folgen "Extreme - mit Nils-Peter Jensen" auf ProSieben Maxx

Der ehemalige Mountainbike-Profi Nils-Peter Jensen scheut kein Risiko. Für seine Serie "Extreme" stürzt er sich zwar nicht von den Bergen herab, dafür von einem Abenteuer ins nächste.



Für die neuen Folgen von "Extreme" schlüpft Nils-Peter Jensen beispielsweise ohne mit der Wimper zu zucken in die Arbeitsmontur eines Bergputzers. Die Staffel beginnt am Donnerstag um 21.15 Uhr und ist wie gewohnt auf ProSieben Maxx zu sehen.