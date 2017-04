Neue Folgen "Fear The Walking Dead" auf Amazon Prime

Der Ableger der "Walking Dead"-Reihe geht in die dritte Staffel. Ab Juni kann man über Amazon Prime wieder ins Reich der Untoten eintauchen. Im Herbst startet dann die achte Staffel der Mutter-Serie.



Am 5. Juni startet bei Amazon Prime die dritte Staffel von "Fear the Walking Dead" mit einer Doppelfolge. Bis zum 10. Juli läuft dabei zunächst die erste Hälfte der neuen Staffel. Die neuen Folgen werden immer montags, einen Tag nach US-Ausstrahlung, beim Streamingdienst zu sehen sein.