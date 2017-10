Neue Folgen "Großstadtrevier" ab Montag

Die Kultserie "Großstadtrevier" geht in ihre sage und schreibe 31. Staffel. Seit 1986 wird im 14. Kommissariat ermittelt. Am längsten sind Jan Vedder (1990) und Maria Ketikidou (1993) schon dabei.



Ab Montag, den 9. Oktober, zeigt Das Erste neue Episoden der Kultserie "Großstadtrevier". Zunächst wird noch mit fünf Folgen die zweigeteilte Jubiläumsstaffel fortgesetzt, bevor sich die 31. Staffel mit 16 weiteren Fällen direkt anschließt (Folgen 407-422). Bis ins Frühjahr 2018 werden die insgesamt 21 neuen Episoden ausgestrahlt.