Neue Folgen "Naked Attraction - Dating hautnah" auf RTL 2

Ab Montag gehen wieder Singles nackt auf Partnersuche. In der ersten Folge der neuen Staffel suchen Britta (26) und Logan (28) einen neuen Partner.



Aus jeweils sechs nackten Kandidaten müssen sich beide einen Favoriten suchen, mit dem sie dann zu einem angezogenen Date in ein Restaurant gehen. Dabei sehen die Singles erst nur die nackten Unterkörper der sich in Boxen befindenden Kandidaten.