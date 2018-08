Neue Folgen "Olaf macht Mut" im Ersten

Olaf Schubert macht ab Donnerstag wieder Mut im Ersten.



Comedian Olaf Schubert präsentiert in vier neuen Folgen "Olaf macht Mut - Die Schubert Show" 45 Minuten Comedy und Musik gemeinsam mit Slam-Poet Julius Fischer. Schubert verteilt dabei seine manchmal kruden, manchmal aberwitzigen Weisheiten wieder selbstlos an alle Bedürftigen vor den TV-Bildschirmen. Julius Fischer, Slam-Poet, Musiker und MDR-Moderator ("Comedy mit Carsten") steht dabei wie gewohnt Schubert zur Seite.