Neue Folgen für Amazon Original "Mozart in the Jungle"

Über mangelnde Preise kann sich die Serie "Mozart in the Jungle" nicht beschweren. Im Januar gab es zwei Golden Globes, im September einen Emmy. Jetzt kehrt das Amazon Original zurück.



Die dritte Staffel von "Mozart in the Jungle" feiert am 6. Januar exklusiv in deutscher Synchronfassung Premiere bei Amazon Prime Video. Fans der Originalfassung müssen sich nicht so lange gedulden: Die englische Version ist bereits ab dem 9. Dezember verfügbar.