Neue Folgen für "Letzte Spur Berlin"

Die achte Staffel "Letzte Spur Berlin" wird ab sofort gedreht. In der ZDF-Krimiserie geht das Team der Berliner Vermisstenstelle wieder auf Spurensuche.



Kriminalfälle und soziale Dramen - das ist "Letzte Spur Berlin". Und auch in der neuen, der achten Staffel, schlüpfen Hans-Werner Meyer, Jasmin Tabatabai, Josephin Busch und Aleksandar Radenković wieder in den Alltag auf der Berliner Vermisstenstelle im ZDF.