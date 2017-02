Neue Folgen von "Lenßen live" starten auf Sat.1 Gold

Der Kultanwalt ist wieder da. Nach zwei erfolgreichen Staffeln "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" kehrt Lenßen im Doppelpack bei Sat.1 Gold ins TV zurück.



Bei Sat.1 Gold konnte sich Anwalt Ingo Lenßen mit "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" in zwei Staffeln bewähren. Am Donnerstag kehrt die Sendung mit insgesamt sechs neuen Folgen um 22.15 Uhr zurück. In dieser klingelte laut Sender in der Vergangenheit bereits über 75.000 Mal das Telefon.