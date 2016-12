Neue Folgen von "Person of Interest" bei RTL

Zu Beginn des neuen Jahres geht die Drama-Serie "Person of Interest" bei RTL in eine neue Runde. Der Sendeplatz für die finale Staffel fünf steht fest.



RTL zeigt auch die fünfte Staffel von "Person of Interest". Wie der Sender bekannt gab, soll nun auch schon der Sendeplatz für die finalen Folgen der Dramaserie feststehen. Los geht es mit den 13 neuen Episoden am 31. Januar. Die Serie wird immer dienstags um 23.10 Uhr zu sehen sein.