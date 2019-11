Neue Fußballpartnerschaft für internationale Topspiele

Für die Nutzer der Online-Plattform Onefootball erweitert sich das Angebot an Live-Fußball. Sie können jetzt ausgewählte Spiele aus dem Sportdigital Fußball-Programm buchen.



Dafür haben Sportdigital Fußball und Onefootball eine Distributionspartnerschaft geschlossen. Onefootball-Nutzer haben ab dem nächsten Wochenende die Möglichkeit, ausgewählte Live-Spiele aus dem Sportdigital Fußball-Programm auf Pay-Per-View Basis direkt in der Onefootball App erleben zu können.