Neue "Fußballvorschau" bei Sport1 startet

Sport1 bietet Fußballfans ab sofort schon freitags einen Vorgeschmack auf das kommende Fußballwochenende. Mit dabei sind Jochen Stutzky, Hansi Küpper und Tobias Schimon.



Mit "Warm-up – Die Fußballvorschau" bringt Sport1 eine neue Fußballsendung ins Programm. In der Talksendung diskutieren Jochen Stutzky, Hansi Küpper, und Tobias Schimon aktuelle Entwicklungen im Fußball und geben Prognosen für das kommende Fußballwochenende. Ab dem 27. Januar, live ab 21:00 Uhr bekommen Fußballfans bei "Warm-up – Die Fußballvorschau" alle wichtigen Infos zum aktuellen Spieltag.