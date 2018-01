Neue Glasfaseroffensive von Vodafone

Morgen startet Vodafone eine neue Vermarktungsaktion für ihr eigenes Glasfasernetz. Dabei sollen Neukunden einen neuen Highspeed- Internetanschluss für nur 14,99 Euro pro Monat im ersten Vertragsjahr erhalten.



Die Aktion ist befristet und gilt für Kunden, die sich bis zum 1. März für einen Kabel-Glasfaseranschluss von Vodafone mit 100, 200 oder 400 Mbit/s entscheiden. Der Preis von 14,99 Euro gilt für die ersten 12 Monate, danach gelten auch für diese Verträge die Normalpreise von 34,99 Euro für 100 Mbit/s sowie 39,99 Euro für 200 Mbit/s und 44,99 Euro für 400 Mbit/s.