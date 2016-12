Neue HD-Fernseher von Xoro mit Triple-Tuner

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft bietet Xoro den Fernsehzuschauern eine größere Auswahl an TV-Geräten und bringt mit dem HTC 1546 und dem HTL 1546 zwei neue HD-Fernsehgeräte mit Triple-Tuner auf den Markt.



Zum Weihnachtsgeschäft wird von der TV-Branche wieder ein Anstieg der Verkäufe von Fernsehgeräten erwartet. Dazu beitragen können auch die zwei neuen HD-Geräte von Xoro, die kurz vor dem Fest auf den Markt gebracht wurden.