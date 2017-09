Neue HDTV-Programme auf Astra gestartet

Gleich zehn Bayrische Lokalsender starten uncodierte HDTV-Verbreitung via Satellit.



Über das Astra Satellitensystem auf 19,2 Grad Ost können ab sofort zehn neue HDTV-Programme empfangen werden. Wie bereits angekündigt wurden sämtliche bayrische Lokalsender nun parallel zur SD-Verbreitung auch im HDTV-Modus aufgeschaltet.