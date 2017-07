Neue Hardware: Sky UK bietet Kunden eigene Soundbar

Der Pay-TV-Anbieter steigt tiefer ins Hardwaregeschäft ein und bringt in Kooperation mit dem französischen Unternehmen Devialet für seine britischen und irischen Kunden eine neue Soundbar auf den Markt.



Wie das französische Unternehmen Devialet ankündigte, sollen die Pay-TV-Kunden von Sky zukünftig von einer neuen Soundqualität profitieren. Die neue Soundbox ist kompatibel mit den hauseigenen Receivern Sky Q, Sky+ und normalen TV-Geräten. Wird sie mit der neuen Sky-Q-Box verbunden, sollen Kunden nach Angaben des Unternehmens spezielle für den Receiver entwickelte Soundmodi abrufen können. Sie sollen an die verschiedenen Entertainment- und Sportangebote von Sky angepasst sein.