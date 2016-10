Neue Hinweise auf Kinostart von "The Batman"

"The Batman" gibt noch immer ein Rätsel auf. Wann kommt der Solo-Film mit Ben Affleck in der Hauptrolle denn nun in die Kinos? Schauspieler Joe Manganiello hilft mit einem Tipp womöglich weiter.



Der "Batman"-Solofilm mit Ben Affleck in der Hauptrolle ist seit geraumer Zeit beschlossene Sache. Wann dieser in die Kinos kommen soll, wirft allerdings jede Menge Fragen auf, denn der Fahrplan für die Filme des DC Expanded Universe steht bereits. "The Batman" - so der Titel des Filmes - könnte diese allerdings über den Haufen werfen. Das hat sich vor geraumer Zeit bereits angekündigt, als Jeffrey L. Bewkes - seines Zeichens Chef des Unternehmens Time Warner - davon sprach, dass der Film noch rund 18 Monate in der Zukunft liegt. Allerdings, ohne dabei zu sagen, ob es sich hierbei um den Drehstart oder den Kinostart handelt.