Neue Homepage und neue App bei ORF-Radio FM4

Seit Samstag zeigt sich die Webseite von ORF-Radio FM4 im neuen Gewand. Die FM4-App wurde völlig neu entwickelt und macht das Smartphone zum interaktiven Radio.



"Ich bin sehr glücklich mit der modernen Struktur und dem frischen Design der neuen FM4-Website. Mit dem FM4-Player als zentralem Element, tagesaktuellen Kurzmeldungen, der Einbindung von Social-Media-Services und großen, ausführlich recherchierten Artikeln gehen wir flexibel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Userinnen und User ein. Die ebenfalls neu entwickelte FM4-App berücksichtigt die hohe Mobilität unserer Hörerinnen und Hörer und ist mit ihrer einfachen und intuitiven Bedienung hoffentlich bald in jeder Jacken- und Hosentasche '@ home baby'", sagt ORF-Radiodirektorin und FM4-Senderchefin Monika Eigensperger über den neuen Online-Auftritt von FM4.