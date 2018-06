Neue IPTV-Plattform von BrightBlue

Das neu gegründete Unternehmen "BrightBlue" präsentiert eine IPTV-Plattform, die einen neuen Standard in der Branche etablieren soll. Das auf der Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser basierende Unternehmen unterbreitet eine breitbandoptimierte IPTV-Lösung.



Das White-Label-Produkt ermöglicht Telekommunikationsunternehmen, die ihren Kunden ein eigenes oder optimiertes TV-Produkt anbieten möchten, eine maßgeschneiderte IPTV-Lösung. Damit soll ein neuer technischer Standard etabliert werden.