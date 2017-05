Neue ISS-Mission: "Astro-Alex" bricht auf zu neuen Horizonten

Nächstes Jahr soll Alexander Gerst zu seiner zweiten Weltraummission starten. "Horizons" ist ihr Name. So sehr der Blick in die Weiten des Weltalls gerichtet sein mag: Ganz wichtig ist, dass der Astronaut nie den Bodenkontakt verliert.



Nur noch hundert Jahre bleiben der Menschheit, dann muss sie ihren Heimatplaneten verlassen - mit dieser dramatischen Warnung machte Stephen Hawking Anfang des Monats weltweit Schlagzeilen. Klimawandel, Asteroideneinschläge, Epidemien und Bevölkerungswachstum könnten den Umzug nach Einschätzung des englischen Astrophysikers unvermeidlich machen.



Das sieht Alexander Gerst (41) ganz anders. Zwar hält auch er den Klimawandel für eine große Bedrohung, doch gleichzeitig ist er davon überzeugt, dass eine Auswanderung der Menschheit Science Fiction ist: "Es geht darum, dass wir lernen, wie wir unseren Planeten erhalten. Es gibt keinen Planeten B."