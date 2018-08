Neue Improvisationsshow auf RTL

Am Sonnabend gibt es die Premiere der neuen RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show". Dabei wird Günther Jauch wird ins kalte Wasser geschubst und muss völlig unvorbereitet und spontan durch eine Sendung führen, von deren Inhalt er überhaupt keine Ahnung hat.



Deutschlands beliebtestes Tatort-Team Jan Josef Liefers und Axel Prahl tritt in der ersten Sendung gegen Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk an.