Neue "Jennifer"-Folgen mit Dittrich und Klaas ab Neujahr

Im Haarstudio läuft es gar nicht rund: Frisörgehilfin Jennifer (Katrin Ingendoh) darf plötzlich nur noch fegen. Grund ist das Kompetenz-Gerangel ihrer beiden Chefs Dietmar (Olli Dittrich) und Ingo (Klaas Heufer-Umlauf).



Doch Jenni lässt sich nicht unterkriegen und versucht sich mal als Hundestylistin, mal als Songtexterin für eine Castingshow - trotz aller Warnungen von Oma Margret (Doris Kunstmann). Und schließlich trainiert Jenni für die deutsche Friseurmeisterschaft - in der Hoffnung, ein Triumph dort könne ihre fehlende Ausbildung wieder wettmachen.