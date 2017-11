Neue Kampagne: Sixx zeigt Frauen den Vogel

Mit einer neuen Kampagne rückt der Sender Sixx sein angetrautes Motto noch weiter in den Mittelpunkt. Frau soll zu ihrer Verrücktheit und dem damit verbundenen Vogel stehen.



Der Sender Sixx positioniert sich seit jeher als Sender für Frauen. Auf diesem Konzept baut er auch weiterhin auf und positioniert sich ferner als Sender "für die Frau mit Vogel". Gemäß dieser Tagline spielt auch das aus der Werbung bekannte Huhn seit Anbeginn und wieder eine große Rolle. Für die aktuelle Kampagne soll es noch flauschigere Federn bekommen und mit weiteren "verrückten Hühnern" das Programm beim Sender beherrschen. Im Mittelpunkt stehen dann nach wie vor die drei Sendergesichter Enie van de Meiklokjes ("Enie backt"), Paula Lambert ("Paula kommt") und Janin Ullmann ("Boom my room").