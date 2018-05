Neue Kopfstation der Grundig Systems GmbH

Die GSS Grundig Systems GmbH ergänzt ihre GSS.lamina-Serie um das Modell GSS.lamina MTS 1916 IPS CI. GSS.lamina ist die Kopfstations-Serie im 19-Zoll - 1 HE-Gehäuse der GSS.



Die GSS.lamina MTS 1916 IPS CI ist eine Kopfstation mit CI-Funktionalität zur Entschlüsselung von Pay-TV-Programmen. Sie verfügt über insgesamt 16 Tuner, davon sind sechs Multinorm-Tuner für den Empfang von DVB-S2/T/T2/C-Signalen und sind mit jeweils einem CI-Steckplatz für CA-Module kombiniert.