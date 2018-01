Neue Korrespondenten für ARD-Studios in Tokio und Stockholm

Kathrin Erdmann wird die neue ARD-Hörfunkkorrespondentin in Tokio. Auch in Stockholm gibt es ein neues Gesicht: Christian Stichler geht als Fernsehkorrespondent und Studioleiter nach Nordeuropa. Jürgen Hanefeld ziehen neue Aufgaben indes zurück nach Hamburg.



Jürgen Hanefeld, der bisher im ARD-Studio in Tokio saß, wechselt seinen Arbeitsort. Er kehrt zum 1. September nach Hamburg zurück, um bei NDR Info zu arbeiten. Das verkündete der Norddeutsche Rundfunk. Der NDR Verwaltungsrat stimmte dabei den Vorschlägen von Intendant Lutz Marmor zu.