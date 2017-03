Neue Legenden für zweite Runde "Eine Liga für sich" bei Sky 1

Die Sport-Comedy-Sendung "Eine Liga für sich" geht in die zweite Runde. Zur nächsten Sendung tritt einer der bekanntesten deutschen Fußballer gegen einen nicht weniger bekannten TV-Moderator an. Das macht selbst Moderator Frank Buschmann nervös.



"Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette" hatte bereits am vergangen Montag Premiere und ist nun bereit für Runde zwei. Diesmal wird Lothar Matthäus als Teamkapitän gegen Jörg Wontorra antreten. Frank Buschmann meinte dazu bei der Sendung: "Jetzt sitz ich hier mit zwei Legenden in der Show, da kann ich mir nur das Maul verbrennen. Besonders bei Matthäus bin ich aufgeregt." Doch der Fußballer ist entspannt und sinniert lieber über sein Beuteschema bei Frauen: "Mein bekanntestes Fachgebiet sind russisch-ukrainische Frauen. In dem Bereich kenne ich mich wirklich aus."