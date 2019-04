Neue Leichen im Keller: Radio-Tatort "Schwestern" im SWR

Der "Tatort" im Fernsehen hat Kultstatus. Doch ermittelt wird auch im Hörfunk. Auf SWR läuft am Freitag dem 12. April läuft um 22.33 Uhr auf SWR2 eine neue Folge des Hörspiel-Krimis mit dem Namen "Schwestern".



Der neue ARD Radio Tatort des SWR rückt Kommissarin Nina Brändle (Karoline Eichhorn) in gefährliche Nähe zu einem Mord: In einem Stuttgarter Mietshaus liegt eine tiefgefrorene Leiche im Kellerverschlag, daneben eine begehrte Skulptur von Hans Arp, die Nina Brändle sofort als Familienerbstück ihres Großvaters wiedererkennt.