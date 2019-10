Neue Leiterin beim ZDF-Landesstudio in Stuttgart

Das ZDF hat die Leitung des Landesstudios Baden-Württemberg neu besetzt. Die neue Chefin wechselt von Wien an den Neckar.



Eva Schiller wird neue Leiterin des ZDF-Landesstudios Baden-Württemberg. Sie folgt auf Hilke Petersen, die im Sommer als Chefin vom Dienst der ZDF-Chefredaktion nach Mainz gewechselt ist, wie das ZDF am Dienstag mitteilte.