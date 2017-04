Neue "Märchenperle": ZDF verfilmt "Rübezahl"

Die Sage vom "Rübezahl" wird für die ZDF-Sendereihe "Märchenperle" aktuell in der Nähe von Prag verfilmt. Die Produktion soll Weihnachten 2017 im TV laufen.



Rübezahl (Sabin Tambrea) ist der Beschützer des Riesengebirges. Als er sich aber in die Magd Rosa (Henriette Confurius) verliebt, wittert die Baronin von Harrant (Catherine Flemming) ihre Chance. Sie nutzt die Unaufmerksamkeit des verliebten Geistes, um einen niederträchtigen Plan umzusetzen. Sie will nicht nur die Wälder, sondern auch Rübezahls Goldschätze im Berg plündern. Deshalb lässt sie Rosas Mutter verhaften. Nur wenn sie ihr das Geheimnis verrät, wie sich Rübezahls Berg öffnen lässt, will sie die Mutter freilassen.