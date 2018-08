Sony präsentiert seine neuen LED-LCD- und OLED-Modelle. Der ZF9 und der AF9 sind die ersten Fernseher mit dem neuen X1 Ultimate Prozessor.



Die neue Master TV-Serie von Sony gibt es nun auf dem Markt. Die zwei Modelle sind die neuen LED-LCD- und OLED-Geräte des Herstellers. Das ist zum einen der LED-LCD ZF9. Der Fernseher ist demnächst in 65 und 75 Zoll zu bekommen.