Neue Moderatorin für das SWR Kulturmagazin "Kunscht!"

Ariane Binder wird ab der nächsten Woche durch die SWR-Sendung "Kunscht!" führen. Zeitgleich wird die Sommerpause des Kulturmagazins enden.



Erstmals wird Binder am Donnerstag, den 13. September, um 22.45 Uhr, im SWR Fernsehen zu sehen sein. Rund zwei Jahre lang hatte zuvor Denis Scheck "Kunscht!" moderiert. Am 12. Juli präsentierte er das wöchentliche SWR Kulturmagazin ein letztes Mal.