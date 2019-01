Neue Musikshow: "My Hit. Your Song." auf ProSieben

In der neuen Musikshow "My Hit. Your Song." dürfen zukünftige Stars und Sternchen wieder ihr Können zeigen. Diesmal in einer Mischung der Konzepte von "Sing mein Song" und "DSDS" oder "The Voice".



Richtig, es gibt Musikshows wie Sand am Meer. Schwierig ist es da, sich ein Alleinstellungsmerkmal zu erarbeiten. Der Ansatz der neuen ProSieben-Show "My Hit. My Song" klingt dann auch nach einer Mischung aus der Vox-Show "Sing mein Song" und den einschlägigen Castingshows. Meldungen zu diesem Thema

In der neuen Musik-Show singen Solo-Künstler und Bands die Songs ihrer Musik-Idole – vor ihren Musik-Idolen. In jeder Ausgabe sitzen drei Musik-Ikonen aus der internationalen und nationalen Pop-, Rock- oder Hip-Hop-Szene, darunter Olly Murs, Sido, DJ BoBo oder auch Pur.



Jeweils zwei Künstler – vom Newcomer bis zur etablierten Band, vom Singer-Songwriter, bis zur Elektro-Combo – spielen die Songs eines dieser Stars in ihrem ganz persönlichen Stil. Das Musik-Idol entscheidet, welches Cover ihn am meisten begeistert und wer in der Publikumsentscheidung die Chance hat, 25.000 Euro zu gewinnen.



"My Hit. Your Song." läuft ab morgen (17. Januar) immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.