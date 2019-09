Neue Musikshow mit Judith Williams startet im Oktober

Nach "Der Höhle der Löwen" wagt sich Unternehmerin Judith Williams mit "Mein Lied für Dich" ins Musikgeschäft. Nun steht fest, wann das ZDF die neue Show ausstrahlen wird.



Als Investorin bei "Die Höhle der Löwen" hat Judith Williams schon so manches Mal bewiesen, dass sie ein Händchen für gute Geschäfte hat. Nun setzt die 47-Jährige auf ein neues Pferd: die Musik, ihre große Leidenschaft. Die Chance dazu erhält sie beim ZDF, dass mit "Mein Lied für Dich" ein neues Show-Format geschaffen hat, das Williams präsentieren wird.