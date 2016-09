Neue Musikstreaming-Plattform gestartet

Das Gedrängel auf dem Musikstreamingmarkt nimmt weiter zu. Im Kampf mit Spotify, Apple Music und Co. setzt ein kanadischer Dienst auf Abwechslung und bietet auch Filme, Hörbücher und Spiele.



In Sachen Musikstreaming stehen den Hörern bereits zahlreiche Angebote zur Verfügung. Zudem sind die Verhältnisse durch die Marktführer Spotify und Apple Music deutlich zementiert. Dennoch schickt sich mit Playster ein weiterer Dienst an, die Gunst der Musikfans zu erobern. Dazu hat der im kanadischen Montreal ansässige Dienst Verträge mit Sony Music Entertainment, Warner Music Group und The Orchard abgeschlossen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.