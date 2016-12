Neue Mystery-Serie "Falling Water" exklusiv bei Amazon

Die Produzenten von "The Walking Dead" haben eine neue Serie an den Start gebracht. Die Mystery-Serie "Falling Water" verspricht Nervenkitzel pur.



Die Serie "Falling Water" ist ab 15. Januar auf Amazon Prime Video zu sehen. Verantwortlich für die Mystery-Serie sind die Produzenten von "The Walking Dead" und "28 Weeks later". Die zehn Folgen stehen Fans in Deutschland, Österreich und Großbritannien wahlweise in der Originalversion oder der deutschen Synchronisierung zur Verfügung.