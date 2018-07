Neue National-Geographic-Doku als Free-TV Premiere auf ZDFinfo

Die Doku "One Strange Rock" informiert über die Geschichte der Erde und wartet mit einem Hollywoodstar als Moderator auf.



Die meisten Menschen können nicht von sich behaupten, bereits zu allen Kontinenten der Erde gereist zu sein. Wer zu dieser Majorität gehört, kann im Winter auf ZDFinfo eine Weltreise vor dem heimischen Fernsehapparat unternehmen. In "One Strange Rock" führt niemand anderes als Schauspieler und Sänger Will Smith in die Geschichte und Besonderheiten unseres Blauen Planeten ein.