Neue Netflix-Serie aus Frankfurt startet Freitag

Glitzernde Skyline, harte Beats, organisiertes Verbrechen - in der neuen Netflix-Serie "Skylines" geht es um die Träume eines jungen Musikproduzenten. Ehrgeiz, Liebe, Gewalt und viel Musik prägen den Sechsteiler aus Frankfurt.



Der eher sensible Junge aus gutem Haus hat mit der Street Credibility von harten Rappern eher wenig gemeinsam. Doch Jinn (Edin Hasanovic), eine der Hauptfiguren der morgen startenden neuen Netflix-Serie "Skylines", hat Rhythmus im Blut und denkt in Beats. Als er das Angebot bekommt, als Produzent beim Label Skyline-Records einzusteigen, muss er nicht lange überlegen. Auch die Loyalität zu seinem rappenden und mäßig erfolgreichen Kumpel ist schnell zweitrangig. Da entwickelt Jinn einen ähnlichen Ehrgeiz wie sein Vater, den er als geldgierigen und statusbewussten Banker verachtet.



Musik in Form von Hip-Hop und Rap spielt nicht nur die Hauptrolle im Leben von Jinn, sondern auch in der Serie. Das zeigt sich schon bei der Besetzung: Die Künstler Azzi Memo, Booz, Nimo und Olexesh sind als Rapper zu sehen, außerdem spielen zum Beispiel Azad, MC Bogy und Nura sich selbst. Schauspieler Murathan Muslu in der Rolle des mittlerweile das gute Leben genießenden Gangsta-Rappers und Skyline-Mitinhabers Kalifa kann da durchaus mithalten.