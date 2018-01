Neue "New Girl"-Folgen als Free-TV-Premiere bei sixx

Zooey Deschanel ist wieder in ihrer Paraderolle als "New Girl" zu sehen. Beim Sender sixx wird Staffel 5 fortgesetzt und auch schon bald die nächste Runde aus der sympathischen Wohngemeinschaft zu sehen sein - das alles als Free-TV-Premieren.



Die junge Lehrerin und ihre Mitbewohner sind bereit, neue Abenteuer zu erleben. "New Girl" zeigt ab 4. Januar bei sixx die restlichen sechs Folgen der fünften Staffel als Free-TV-Premiere. Schon Ende des Monats soll auch die sechste Staffel folgen - ebenfalls in Erstausstrahlung.