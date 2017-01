Neue Nvidia Shield Box mit Amazon App und Google Assistant

Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas hat Nvidia seine neue Shield Android TV Box vorgestellt. Es ist die erste TV Box mit Google Assistent.



Nvidia hat auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas sein neues Update der Shield TV Box vorgestellt. Im Vergleich zu den Vorgängern kommt sie etwas kleiner daher. Die Hardware bleibt aber mehr oder weniger die gleiche. Nichtsdestotrotz verspricht Nvidia eine dreimal bessere Performance als andere Streamer auf dem Markt.