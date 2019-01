Neue Personalien bei RTL

Bei RTL weht ein frischer Wind: Zu Beginn des Jahres gibt es einige Veränderungen im Personalbereich.



Henning Nieslony verstärkt ab 1. Februar 2019 die Geschäftsleitung von RTL interactive. Als neuer Bereichsleiter verantwortet der 33-Jährige das Commercial Management Video-on-Demand. Zu den Hauptaufgaben des neuen Bereichsleiter wird insbesondere der weitere Ausbau von TV Now zu einem vollumfänglichen Streaming-Dienst gehören. Das 2018 neu aufgesetzte Angebot wird von RTL immer stärker in den Fokus gerückt.